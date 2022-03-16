Erdoğan: 'Şehit ve gazilerimizin asıl mükafatı Allah katında verilecek'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyaları töreninde yaptığı konuşmada "Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Devlet Övünç Madalyası Tevcih’ töreninde konuştu.
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- “Bizler bu madalyalarla sadece onların aziz hatıralarına olan hürmetimizi, minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz. 'Şüphesiz onların kötülüklerini örteceğiz, onları altından ırmaklar akan cennete koyacağız' diyor. 'Allah yolunda öldürülenlerin sakın ölüler sanma, bilakis onlar diridirler.'
- İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan büyük bir şeref payesidir. Kuşkusuz, şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar yüce bir mertebeyse arkada kalanlar için de sabretmek, metanet içinde olmak rıza-yı ilahiye intiba etmek de o kadar büyük, o kadar ulvi bir derecedir. Şehit yakını olmanın vakarını, gazilikle müşerref olmanın onurunu layıkıyla taşıyan her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmayı devlet olarak en öncelikli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz.”
- Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Yozgat'ta farklı, Trabzon'da farklı konuşanlara inat biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
- İstiklal Marşımızda ne diyor? 'Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.' Bugünümüz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınımız da bugünümüzden çok daha huzurlu ve güvenli olacaktır. 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır."
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