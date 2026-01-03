Erdoğan sessizliğini koruyor: Bahçeli Maduro'ya yapılanları 15 Temmuz'a benzetti

ABD, gece saatlerinde Venezuela'nın başkenti Caracas'a saldırı düzenledi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı.

Gelişmeler sıcaklığını korurken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi. Dışişleri Bakanı taraflara 'itidal' çağrısı yaptı.

BAHÇELİ'DEN '15 TEMMUZ' YORUMU

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'nin mesajını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir paylaştı.

Bahçeli, şunları söyledi:

“ABD’nin bugün Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.

Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur.

Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır.”

Bugün Venezuela’da yaşanan gelişmeler ve ABD’nin müdahalesi ile ilgili Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin CNN Türk televizyonuyla paylaştıkları değerlendirmesidir:



“ABD’nin bugün Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro’yu iktidardan… — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) January 3, 2026

SOYLU DA AYNI FİKİRDE

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da X hesabından, "15 Temmuz’da durduğumuz yerdeyiz" paylaşımı yaptı.

Soylu paylaşımında ABD ve Venezuela'ya ilişkin yaşananlara yer vermedi.