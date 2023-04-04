Erdoğan tepki göstermişti... ABD'den Flake-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 29 Mart’taki ziyaretine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği tepkiye, Washington’dan yanıt geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Bağcılar’daki Ülkü Ocaklarını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır" demişti.
ABD, Erdoğan’ın tepkisini çeken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.
Amerika'nın Sesi'nden Dilge Timoçin'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı şunları kaydetti:
"Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye'de, Büyükelçi Flake için de geçerli."
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay