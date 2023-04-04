Erdoğan tepki göstermişti... ABD'den Flake-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:46

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Bağcılar’daki Ülkü Ocaklarını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır" demişti.

ABD, Erdoğan’ın tepkisini çeken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.

Amerika'nın Sesi'nden Dilge Timoçin'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı şunları kaydetti:

"Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye'de, Büyükelçi Flake için de geçerli."