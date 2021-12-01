Erdoğan ve Koca arasında ilginç diyalog: 'Siz izin vermeden söyler miyim?'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 17:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Koca, TBMM’de AKP grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yanından geçen Erdoğan ile ilginç bir diyalog yaşandı.

Koca, “Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler” ifadelerini dile getirirken Erdoğan, gazetecilerin yanına geldi.

"PARA PUL SÖYLEMEDİ Mİ?"

Zam oranlarını kast eden Erdoğan, "Ne söyledi? Para pul söylemedi mi?" diye sordu.

Erdoğan'ın sorusu üzerine Koca gülümseyerek, "Hiç söylemedim. Söyler miyim efendim, siz izin vermeden söyler miyim?" yanıtını verdi.