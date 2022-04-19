Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

19 Nisan 2022 Salı, 20:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.