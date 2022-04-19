Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'deki iftar yemeğinde görüştü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
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