Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'deki iftar yemeğinde görüştü.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 20:58
Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı. 


Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP AKP

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