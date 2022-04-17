Fenerbahçeli Arda Güler, Avrupa'nın zirvesinde
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler parlamaya devam ediyor. 17 yaşındaki futbolcu, son olarak Göztepe maçında attığı penaltı golüyle Süper Lig'deki toplam gol sayısını 3'e çıkardı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 9 maçta 8. galibiyetini aldı. Ligde yükselişini sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler genç yıldız Arda Güler'in üzerindeydi.
17 yaşındaki genç yıldız, maça yedek başladı. 68. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan Arda, oynadığı futbolla Kadıköy'de taraftarları ayağa kaldırdı.
TOPLA KALECİYİ AYRI KÖŞELERE GÖNDERDİ...
82. dakikada VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltıda büyük pay sahibi olan Arda Güler, kritik dakikada penaltı için topun başına geçerek, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
AVRUPA'DA ZİRVEDE
Sarı-lacivertli formayı ligde 225 dakika giyen Arda, attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle Avrupa'nin 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Arda, ligde forma giydiği her 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağlıyor.
GOL ATAN EN GENÇ FENERBAHÇELİ FUTBOLCU
Arda, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 yendiği maçta attığı golle de tarihe geçmişti. Genç yıldız, sarı-lacivertli formayla Süper Lig tarihinin "gol atan en genç futbolcusu" unvanını eline geçirmişti.
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