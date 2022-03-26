Erdoğan ve pilotlar arasında ilginç diyalog

26 Mart 2022 Cumartesi, 08:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, açılışını yaptığı Tokat Havalimanı’na iniş yapan uçağın kokpitinden bir video paylaştı.

Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı’nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nG32NtVc5m — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2022

PİSTİN UZUNLUĞUNU SORDU

Yeni açılışı yapılan piste inen uçaktaki pilotlara pistin uzunluğunu soran Erdoğan, 2 bin 700 metre cevabını aldıktan sonra “Aslında 3’ün üzerinde olsaydı daha isabetli olmaz mıydı?” diye sordu.

“İNİŞ KALKIŞLARA UYGUN”

Atatürk Havalimanı’ndan örnek veren pilotlar ise Erdoğan’a pistin uçakların iniş kalkışına uygun olduğu yanıtını verdiler.

Erdoğan paylaştığı videoya şu notu düştü;

“Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”