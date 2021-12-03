Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ele alınırken Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konuların da değerlendirildiği belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.”
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