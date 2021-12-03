Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

03 Aralık 2021 Cuma, 19:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.”