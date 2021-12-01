Son dakika | Rusya: Putin ve Erdoğan Türkiye'nin önerisini konuşabilir

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:50

Federasyon Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu açıklamasını anımsattı.

Sputnik'in haberine göre; Rusya'nın Türk basınının bu tür açıklamalara verdiği tepkileri izlediğini kaydeden Lavrov, "Türkiye, Ukrayna konusunda özel bir tutuma sahip. Özellikle, 'Kırım'ın ilhakının kabul edilemez olduğuna' dair açıklamalar yapıyor ve Minsk anlaşmalarında taraflar Kiev, Donetsk ve Lugansk olarak doğrudan belirtilmesine rağmen Rusya'ya anlaşmaları uygulama çağrısı yapıyor. Bu yaklaşım, Erdoğan'ın kısa süre önceki açıklamasında tezahür etti" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdiğini belirten Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Erdoğan arasında planlanan telefon görüşmesinde bu konunun istişare edileceğini düşündüğünü ifade etti.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI TÜM CİDDİYETİNİ KORUYOR"



Türkiye ve Rusya liderleri, dışişleri bakanları arasındaki ilişkilerin çok pozitif olduğunun altını çizen Lavrov, "Önemli uluslararası sorunlardaki bir dizi görüş ayrılıkları tüm ciddiyetini korurken, bu görüş ayrılıklarına ve bu sorunlarla daha etkili şekilde nasıl başa çıkılacağına dair istişareler, her zaman dostane, açık ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde gerçekleşiyor" diye konuştu.

"ÇAVUŞOĞLU'YLA YARIN STOCKHOLM'DE GÖRÜŞECEĞİZ"

Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir görüşme yapacaklarını söyledi.

PESKOV NE DEDİ?

Kremlin, Ukrayna'nın Donbass bölgesine yönelik Minsk anlaşmasını uygulaması için Erdoğan'ın gösterebileceği her türlü çabayı Rusya'nın memnuniyetle karşılayacağını açıkladı.

Ukrayna ordusunun yarısının ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde kontrolü elinde tutan ayrılıkçılar ile olan sınır hattına konuşlandırıldığını iddia eden Peskov, bunun endişe verici olduğunu belirterek Rusya'nın gerilimi düşürücü bir herhangi bir adım atamayacağını belirtti.

ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer Rus birliklerin Ukrayna yakınında alışılmışın dışında konuşlanmasına dair endişelerini dile getirmişti. Moskova, bu adımın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtmişti.