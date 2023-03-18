Erdoğan yine harçlık verdi: 'Parayı tanıyor'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesine karanfil bıraktığı sırada kendisine seslenen Poyraz isimli çocuğa 200 TL harçlık verdi. Poyraz'a para veren Erdoğan, ‘anladı, parayı tanıyor’ dedi.
Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü törenleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesine karanfil bırakan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine seslenen bir çocukla konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Poyraz isimli çocuğa 200 lira verdi. Çocuk, parayı alıp cebine koydu. Erdoğan bunun üzerine Poyraz için "anladı, parayı tanıyor" dedi.
DEPREMZEDE ÇOCUKLARA PARA DAĞITMIŞTI
Erdoğan'ın daha önce de ‘helallik’ istediği deprem bölgesi Adıyaman'da, çocuklara para dağıtması tepki çekmişti.
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