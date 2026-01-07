Erdoğan, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı’na hediye ettiği otobüs, Yüksekova’daki kulüp tesislerinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Protokolün katıldığı programda şehir merkezinde tur atılıp halay çekildi.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın törende yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve "Bu otobüste şampiyonluk kutlayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hakkari takımı Yüksekova Kadın Futbol Takımı, 2024-25 sezonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'daki Saray'da Süper Lig'e yükselen takım ekibini kabul etmişti. Yüksekova Kulübü şu an Süper Lig'de mücadele ediyor.