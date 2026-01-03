Erdoğan ziyareti için yenilenen yollar 10 gün dayanmadı! Asfalt çöktü, çukurlar oluştu…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’da, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde yol düzenleme çalışmaları hız kazandı. Kent genelinde, özellikle Cumhurbaşkanı’nın geçiş güzergâhlarında asfaltlama ve onarım çalışmaları yoğunlaştırıldı. Depremden bu yana onarılmayan alanların Erdoğan’ın gelişi haberiyle hızla onarılması tepki çekmişti.

Ancak yapılan çalışmaların da kalıcı olmadığı ortaya çıktı. Ziyaretten yaklaşık 10 gün sonra, başta 75. Yıl Bulvarı olmak üzere birçok noktada yeni asfaltın çöktüğü ve derin çukurlar oluştuğu görüldü.

Araç trafiğini zorlaştıran bu çukurların görüntüleri, gazeteci Mustafa Dilek tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Evimin önü.

4 saattir elektrik yok.

Gördüğünüz bütün ışık şantiyeden geliyor.

Toroslar 20.00'da enerji verilecek dedi ama hala yok. İddiaya girerim gece yarısına kadar elektrik verilmeyecek. 186'ya ulaşılamıyor.



Dipnot: Atatürk Caddesi'ne uzaklığım 20 metre!#hatay pic.twitter.com/fn4l8yddfY — Mustafa Dilek (@mustafadilek) January 2, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da katıldığı kura çekimi ve inceleme programları öncesinde, kentte özellikle ana arterlerde çalışmalar gözle görülür biçimde artmıştı. Aylardır çamur ve tozla mücadele edilen bölgelerde yollar kısa sürede asfaltlanmış, sokaklar düzenlenmişti. Şantiye alanlarının ve yapımı süren bazı binaların ise ziyaret sırasında görünmemesi için brandalarla kapatıldığı gözlemlenmişti. Ancak programın tamamlanmasının ardından onarılan yolların kısa sürede yeniden bozulması, yapılan işlerin geçici olduğu yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

Mahalle sakinleri, Fatih Caddesi başta olmak üzere birçok sokakta yol yüzeyinin yeniden çukurlarla dolduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Sürücüler ve yayalar için ulaşımın zorlaştığını dile getiren yurttaşlar, yapılan çalışmaların kalıcı ve dayanıklı olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan sosyal medyada yalnızca yol sorunları değil, altyapı eksiklikleri de gündeme taşındı. Bölge sakinleri, Samandağ başta olmak üzere bazı ilçelerde uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerek, özellikle soğuk kış günlerinde yaşanan mağduriyetin arttığını ifade etti.