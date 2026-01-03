Erdoğan TİM zirvesinde konuştu, Venezuela'ya yönelik saldırıya sessiz kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuştu.

Konuşmasında ABD'nin Venezuela'ya ve Bolivarcı yönetimin lideri Nicolas Maduro'yu hedef alan saldırılara değinmeyen Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı ihracat rakamlarını paylaştı. Erdoğan, "İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer rekor söz konusu" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, 6 Aralık günü Venezuela lideri Maduro ile yaptıkları görüşmede, "ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini" belirtmişti.

Erdoğan'ın konuşmasından mesajlar şöyle:

"Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez.

Uluslararası sistem, özellikle BMGK yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi. Çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, istikrarsızlık üretmeye devam ediyor.

Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır.

"SAVAŞ TİCARETİ TEHDİT EDER HALDE GELDİ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 5. yılına girmekte. Son aylarda savaşın Karadeniz'deki ticareti tehdit eder boyutlara geldiği görülüyor. Bu savaşın adil bir barışla sona ermesi temennimizdir. Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya talibiz. Biz ne rol yapma peşindeyiz ne de zulüm üzerinden çıkar sağlamanın hesabı içerisindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Kavgayla kaybetmek yerine dostlukla birlikte kazanalım istiyoruz.

"EMPERYALİSTLERE LEJYONER YAZILANLAR..."

Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak. Emperyalistlere lejyoner yazılanlar kaybedecektir. 2026'da bunun teyit edildiğini hep beraber göreceğiz.

Gerilime yatırım yapanlara inat biz herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz.

"İHRACATTA REKOR KIRDIK"

Aralık ayında geçen seneye göre net 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer rekor söz konusu.

-2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

-Önceki yıla kıyasla mal ihracatımız 273,4 milyar dolara ulaştı. Böylece cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik."