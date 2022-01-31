Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 23:26

AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada elektrik faturalarında aylık tüketim kotası uygulamasında geri adım atıldığını duyurdu. Erdoğan, “Elektrik faturalarında aylık tüketim kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz” açıklamasında bulundu.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararın ardından “Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar” dedi ve kota uygulamasında düzenleme yerine zamların geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan yayınladığı videolu mesajında Davutoğlu, “Aylar öncesinden bu kışın zorlu geçeceği konusunda iktidar sahiplerini uyarmıştık, dinlemediler. Halkımız zorlu geçen kış için ‘kara kış’ der. Bu sene tam bir kapkara kışla karşı karşıyayız. Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar halkımızın en temel ihtiyacı olan ısınma ihtiyacını karşılayamaması sonucunu beraberinde getirdi” dedi.

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. kW sınırını değiştireceğinize zammı geri çekin.



Bu kapkara kışı daha kara kılan doğalgaz ve elektrik zamlarını derhal geri alın. Halkın üzerinde oynadığınız zulme son verin. pic.twitter.com/FIJwkFgbtF — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 31, 2022

"HALKA ARTIK ZULMETMEYİ BIRAKIN"

İktidarı eleştiren Davutoğlu, “Halktan koptular” diyerek iktidara “Bu kapkara kışı daha da kara kılan doğalgaz ve elektrik zamlarını derhal geri çekin. Halka artık zulmetmeyi bırakın” diyerek seslendi.