Genco Erkal: 'Sezen Aksu, Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş'
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Sezen Aksu'nun, kendisine yönelik 'Yeri geldiğinde dillerini koparmak bizim görevimizdir' ifadelerini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt olarak yazdığı "Avcı" şiirine ilişkin bir paylaşım yaptı. Erkal, "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş" dedi.
Sezen Aksu, 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz
bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile
Adem’e..." sözleri AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara
yakın kişiler tarafından hedef gösterilmiş, ünlü sanatçı yaşananların ardından
dün ilk kez sessizliğini bozmuştu.
Ünlü sanatçı, dün yazdığı 'Avcı' isimli şarkısının sözlerini
paylaşarak, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam
edeceğim" demişti.
Aksu'nun 'Avcı' isimli şarkısında "Beni öldüremezsin /
Sesim, sazım, sözüm var benim / Ben derken ben herkesim" ifadeleri yer
almıştı.
ERKAL: 'SEZEN AKSU, SARAYI EZİP GEÇMİŞ'
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal da, Sezen Aksu'nun
2017'deki şarkısının sözleri nedeniyle hedef gösterilmesine "Avcı"
şiiriyle yanıt vermesine ilişkin olarak, "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı
ezmiş geçmiş" yorumunu yaptı.
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatın
gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir atasözü bile onları
deli etmeye yeter. Göreceğiz kim yolcu kim hancı" ifadesini kullandı.
Aksu'nun Avcı şiiri şu şekilde:
"Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.
Sezen."
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