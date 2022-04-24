'Erdoğan'a gönderme' denilmişti: Erdoğan Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı

24 Nisan 2022 Pazar, 09:43

17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla dikkat çeken Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda Atatürk'ün Müslümanlık ve Kuran'a yaklaşımı anlatıldı. Öte yandan söz konusu video, 2018 yılında Erdoğan'ın “İslam’ın güncellenmesi” gerektiği sözlerine de göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Haberlerin ardından Erdoğan Bayraktar kişisel Twitter hesabından, yine tartışmalara neden olacak bir paylaşımda bulundu. '23 Nisan' paylaşımının "hiç kimseye gönderme olmadığını" söyleyen Bayraktar, "Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim" ifadelerini kullandı.