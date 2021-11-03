Erdoğan Bayraktar'dan ilginç paylaşım: "Sakın ayvayı yeme!"
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından ilginç bir paylaşımda buluntu. Bayraktar "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez..." dedi.
17-25 Aralık sürecinde istifa eden, şimdilerde ise hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu belirten açıklamalarda bulunan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gündemde olduğu bugün ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme ! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez..." ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraktar’ın “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, hem tapeler hem teknik takip” sözlerine ilişkin “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar vermişti.
İşte Bayraktar'ın paylaşımı:
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