Erdoğan'a hakaret soruşturmasında P.Ö.'ye ev hapsi verildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan P.Ö. adlı genç kadın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yurt genelinde 36 sosyal medya hesabından 31'inin yöneticisi tespit edilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü yakalandı. P.Ö adlı kişiye ise ev hapsi verildi
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili “Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile P.Ö. adlı bir kişiyi dün gece gözaltına almıştı. Adresi belirlenen P. Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Bağcılar'da ikametinde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen P.Ö., işlemlerinin hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi. Pınar Ö.’nün adli işlemleri sırasında Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle ev hapsi kararının verildiği öğrenildi.
DERYA BÜYÜKUNCU HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Öte yandan, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu'nun yurt dışında olduğu belirlendi.
36 HESAP BELİRLENDİ, GÖZALTI KARARI VERİLEN 8 KİŞİDEN 4’Ü YAKALANDI
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi. Bu tespitlerin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'sinin İstanbul, birinin Ankara, birinin de Bursa'da emniyetteki sorgusu sürüyor.
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