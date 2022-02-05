05 Şubat 2022 Cumartesi, 10:50

Olay, Ereğli ilçe merkezindeki AKP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 6 katlı binanın çatısına çıkan A.Ç., 7 aydır çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri intihar girişimi nedeniyle bina önüne hava yatağı açarken, polis ekipleri de A.Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada görevliler A.Ç.'nin eşini arayarak kızı ile telefonda görüşmesini sağladı. Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kendisini tutarak binadan aşağı indirdi.

Gazetecilerin soruları üzerine A.Ç, "İstanbul yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı" diye yanıt verip iddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. A.Ç., ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan intihar girişiminin yaşandığı sırada olayı izlemeye çalışan bir sürücü otomobiliyle refüje çıktı. Otomobil asılı kaldığı refüjden polis ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.



