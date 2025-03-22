Erdoğan’a memleketinde ‘diploma’ sorusu: ‘Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?’
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Erdoğan’ın hemşerileri, Erdoğan’a şarkı besteledi. ŞarkıdaKİ “Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?” ifadeleri dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize’de de protesto edildi. Rizeliler Erdoğan’a şarkılı gönderme yaptı. Şarkının sözleri ise dikkat çekti.
İşte o şarkının sözleri:
Söyle Erdoğan söyle
Senin diploman nerde?
Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?
Yargı sizin malınız
Yandaşa dağıttınız
Halk açlıktan ölürken
Malları götürdünüz
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