Erdoğan’a memleketinde ‘diploma’ sorusu: ‘Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?’

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Erdoğan’ın hemşerileri, Erdoğan’a şarkı besteledi. ŞarkıdaKİ “Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?” ifadeleri dikkat çekti.

Erdoğan’a memleketinde ‘diploma’ sorusu: ‘Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?’
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize’de de protesto edildi. Rizeliler Erdoğan’a şarkılı gönderme yaptı. Şarkının sözleri ise dikkat çekti. 

İşte o şarkının sözleri: 

Söyle Erdoğan söyle

Senin diploman nerde? 

Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?

Yargı sizin malınız

Yandaşa dağıttınız

Halk açlıktan ölürken 

Malları götürdünüz



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler