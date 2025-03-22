Erdoğan’a memleketinde ‘diploma’ sorusu: ‘Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?’

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:38

Güncelleme: 22.03.2025 - 15:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize’de de protesto edildi. Rizeliler Erdoğan’a şarkılı gönderme yaptı. Şarkının sözleri ise dikkat çekti.

İşte o şarkının sözleri:

Söyle Erdoğan söyle

Senin diploman nerde?

Kendi diploman yokken ne istersin Ekrem’den?

Yargı sizin malınız

Yandaşa dağıttınız

Halk açlıktan ölürken

Malları götürdünüz



