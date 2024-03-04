Erdoğan’a tepki gösteren yurttaşlar ‘Sefalete teslim olmayacağız’ dedi

Emekliler seslerini duyurabilmek için alana çıktı. İstanbul Kartal Meydanı'ndaki eylemde emekliler, "Müteahhitlere vergi affı için var, milletvekili maaşlarına var, Saray'ın 3 bin 500 emeklinin maaşına denk gelen günlük masrafına var. Bize neden kaynak yok" diye sordu.

İrem Karataş
Yayınlanma: 04.03.2024 - 04:00
Erdoğan’a tepki gösteren yurttaşlar ‘Sefalete teslim olmayacağız’ dedi
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Açlık sınırının altında ücretlerle yaşamaya çalışan milyonlarca emeklinin isyanı büyüyor. Dün İstanbul’da meydanlara çıkan emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli zamları için bütçe olmadığı söylemine tepki gösterdi. İstanbul Kartal’da bir araya gelen Birleşik Emekli Sendikası üyeleri “Saray’a bol kepçe emekliye yok bütçe”, “Sefalete teslim olmayacağız” sloganlarıyla basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Birleşik Emekli Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle, şunları söyledi:

“Sayın cumhurbaşkanı, emekli maaşlarına yapılacak artışı bütçenin kaldıramayacağını açıkladı. Emeklilere ‘sabredin’ dedi. Emekliler 22 yıldır sabrediyor ancak sabırla karın doymuyor, barınılmıyor. Geçinemiyoruz, açız ve vaatlere doyduk, icraat istiyoruz. Bütçeden müteahhitlere vergi affı için kaynak var, milletvekili maaşlarına kaynak var, Saray’ın günlük masrafı 3 bin 500 emeklinin maaşına tekabül ediyor. Ancak yıllarca devlete emek vermiş vergisini peşin peşin ödemiş alın terinin karşılığını isteyen emekliye kaynak yok. Emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı yoksa emeklileri yok sayanlara 31 Mart’ta oy yok.”

Öte yandan İstanbul Emekliler ve EYT’liler Birliği de Bakırköy’de eylemdeydi. “Tüm mağdurlar Bakırköy’de” sloganıyla yapılan eylemde konuşan birlik başkanı Arzu Lastikçi de mağduriyetlerin giderilmediğini hatırlattı ve “5 bin prim günü ve kısmi emeklilik mağduriyetleri sona ermeli” dedi.


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