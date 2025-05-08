Erdoğan’dan açıklama: 'PKK bugün yarın silah bırakacak'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 13:42

Güncelleme: 08.05.2025 - 13:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de başlattığını duyurduğu İmralı Süreci kapsamında, PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’dan gelen “silah bırakma” çağrılarıyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken, Erdoğan’ın açıklaması dikkat çekti. Nisan ayı sonunda örgütün fesih ilan edeceği öne sürülmüş, ancak bu yönde resmi bir adım atılmamıştı.

“SİYASETE BÜYÜK İŞ DÜŞECEK”

AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdoğan, “Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Siyasete büyük iş düşecek. Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum" dedi.