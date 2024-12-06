Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreterine tebrik mesajı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 19:19

Güncelleme: 06.12.2024 - 19:19

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik etti.

Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum."