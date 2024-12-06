Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreterine tebrik mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik etti.
Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:
"Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum."
Etiketler: #Erdoğan #AGİT #Genel sekreter
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