Erdoğan'a 'İsrail ile ticaret' protestosu... 9 kişi hakkında tahliye kararı!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 18:55

Güncelleme: 06.12.2024 - 19:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2024’ün açılışında yaptığı konuşma sırasında Cuma günü protesto edilmişti.

Erdoğan'ın konuşması sırasında protestoyu gerçekleştiren iki kişi ile salonda protestoya hazırlandıkları ileri sürülen diğer iki kişi ve kongre merkezi önünde İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atan 5 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebine uyarak, pazartesi günü 9 protestocunun tutuklanmasına karar verdi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Tutuklanan kişilerin avukatları dün İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Avukatların itirazlarının tahliye ile sonuçlandığı ise akşam saatlerinde belli oldu.

Avukat Adem Bingöl, 18.36 sıralarında tahliye bildirimi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. 9 kişi hakkında tahliye kararı verildiğini savcılık kaynakları da doğruladı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini belirterek Erdoğan'ı protesto etmiş, Erdoğan'ın "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt verdiği kişi korumalar tarafından yaka paça dışarı atılmıştı.

Erdoğan sözünü kesmeden önce "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyen kişi dahil toplam dokuz kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra gözaltına alınan yedisi kadın dokuz protestocu tutuklanmıştı.