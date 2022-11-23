Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e: 'Öyle mıy mıy yok, tamam mı? Ona göre'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 12:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı. Törende Erdoğan ile bir yurttaş arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Bir yurttaş,Erdoğan'ın yanına gelerek yaşadığı bölgede doğalgaz sorunu olduğunu belirtti. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu haberler bana geldi. Ben de enerji bakanıma talimatı verdim. 'En kısa zamanda oraların doğal gazını da halledeceksin' dedim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak bilgi aldı. Erdoğan, Dönmez'i “Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız. Öyle mıy mıy yok. Tamam mı? Ona göre" diyerek uyardı.