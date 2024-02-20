Erdoğan'dan, Bayburt'a atanan savcıya: 'Bayburt'un döneri tartışılmazdır'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'a atanan Cumhuriyet Savcısı Kemal Demir'i anons ederken şehrin dönerini överek 'Bayburt'un döneri tartışılmazdır' dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Saray’daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı
Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya "Biliyorsun
Bayburt'un döneri tartışılmazdır" demesi salonda tebessüme neden oldu.
ERDOĞAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Erdoğan, bilgisayar sisteminin gerçekleştirdiği kurada adı
çıkan isimlerin birkaçını okuyarak tebrik etti.
Bayburt'a yapılan atamalara dikkat çeken Erdoğan, okuduğu
son ismin de Bayburt'a atandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Gözleri salonda anons ettiği ve Bayburt Cumhuriyet
Savcılığı'na atanan Kemal Demirci'yi arayan Erdoğan, yeni savcıya bir
hatırlatmada bulundu.
"BAYBURT'UN DÖNERİ TARTIŞILMAZDIR"
Bayburt'un dönerinin lezzetine dikkat çeken Erdoğan,
"Kemal neredesin? Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri
tartışılmazdır" dedi.
Erdoğan'ın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.
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