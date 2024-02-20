Erdoğan'dan, Bayburt'a atanan savcıya: 'Bayburt'un döneri tartışılmazdır'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 19:56

Güncelleme: 20.02.2024 - 19:56

Saray’daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya "Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" demesi salonda tebessüme neden oldu.

ERDOĞAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Erdoğan, bilgisayar sisteminin gerçekleştirdiği kurada adı çıkan isimlerin birkaçını okuyarak tebrik etti.

Bayburt'a yapılan atamalara dikkat çeken Erdoğan, okuduğu son ismin de Bayburt'a atandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gözleri salonda anons ettiği ve Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kemal Demirci'yi arayan Erdoğan, yeni savcıya bir hatırlatmada bulundu.

"BAYBURT'UN DÖNERİ TARTIŞILMAZDIR"

Bayburt'un dönerinin lezzetine dikkat çeken Erdoğan, "Kemal neredesin? Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" dedi.

Erdoğan'ın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.