İmamoğlu'ndan Erdoğan'a... 'Millete had bildirene, bu millet pabuç bırakmaz'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:48

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:02

Şile'de yurttaşlara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OY REKORU KIRMAYA VAR MIYIZ?"

Yurttaşlara yerel seçim çağrısında bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben partimin has evladıyım. Cumhuriyetimi bayrağımı devletimi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ümü çok seviyorum. Biz böyle bir kültürü temsil ediyoruz, o parti bu parti demiyoruz. Biz bütün partilere oy verenlerin oyuna talibiz. Ben 16 milyonun oyunu almaya talibim. Bu seçimde hep birlikte oy rekoru kırmaya var mıyız?"

İBB Başkanı, kendisini hedef alan iktidara dair ise, şöyle konuştu:

"Çok çalışacağım onlar peşimde koşmaktan çok yorulacaklar, yarı yolda nefes nefese kalacaklar. Belki kötü şeyler gelecek akıllarına şöyle ahlak dışı işler yapacaklar yalan yanlış işlerle uğraşacaklar, vallahi vız gelir tırıs gider. Kötü söz sahibine aittir. Biz onlar ne kadar kötü konuşursa konuşsun, biz konuşmayacağız."

"PİŞMAN EDECEKSİNİZ ONU BU SÖZLERİNDEN DOLAYI"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmenlere yönelik tehditvari sözlerini de eleştiren Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Bize oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Bizim milletimize haddini bildirmeye çalışan bizim milletimizi tehdit etmeye çalışan bir kişiyi, bizim milletimiz sandıkta pişman eder. Pişman edeceksiniz onu bu sözlerinden dolayı. Bizim milletimiz millete had bildiren anlayışı bırakalı 100 sene oldu 100 sene. Bu ülkede 100 senedir Cumhuriyet var. Bu ülkede 100 senedir büyüyen bir demokrasi var. 100 senedir 'Egemenli kayıtsız şartsız milletindir' diyen 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var."