Ahmet Türk'ten yeni 'Erdoğan' açıklaması: 'Kürtlere en çok acı çektiren lider...'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 20.02.2024 - 11:46

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Ahmet Türk, yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türk, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili “Kürt meselesini Kılıçdaroğlu çözemez, Erdoğan çözer” sözlerine açıklık getirdi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Ahmet Türk “Devlet içinde bir gücü var, isterse çözebilir’ dedim. Erdoğan, bugün Kürtlere en fazla acı çektiren liderdir, bunu da ifade ettim, öyle kendisini öven bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerden sonra yeni bir çözüm sürecinin mümkün gözükmediğini söyleyen yapan Türk, şunları söyledi:

"Türkiye’deki akil insanlar, Türkiye’yi yönetecek mantık, bazı şeyleri görmeye başladı diye düşünüyorum. Artık Kürt’ü Türk yapmak, Alevi’yi Sünni yapmak politikalarının bir şey getirmediğini görmeye başladılar. Ama kısa zamanda böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bunun altyapısının doğru bir şekilde hazırlanması, halka doğru mesajlar vererek ortamı hazırlamak gerekiyor."

"AKP İLE PAZARLIK YAPILMADI"

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarması nedeniyle AKP ile pazarlık yapıldığı iddialarını da değerlendiren Ahmet Türk, “Asla böyle bir pazarlık yapılmadı. Siyasi partiler kendi adaylarıyla seçime katılmak ve iktidar olmak için mücadele eder, amacı budur. Bizler de farklı ve demokrasiyle özgürlükleri savunan bir partiyiz. Sonuçta kendi adaylarımızla seçimlere girme kararı aldık" dedi.

“TABANIMIZDA TEPKİLER OLUŞTU”

Röportajda Ahmet Türk, genel seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’na çok açık destek verdiklerini ancak oylarının yüzde 13 ve 11’lerden yüzde 8’lere düştüğünü söyledi.

Seçimlere kendi başlarına girmedikleri için oylarının düşmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Türk, “Bu konuda tabanımızda zaman zaman tepkiler oluştu. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda partimiz bu seçimde kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Asla bir pazarlık söz konusu değil, asla bir kimseye verilmiş taviz olarak da kararımız değerlendirilmemelidir” dedi.