Erdoğan'dan bir hayat pahalılığı açıklaması daha

06 Nisan 2022 Çarşamba, 18:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Erdoğan'ın hedefinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. Eleştiri oklarını iki belediyeye çeviren Erdoğan, "Ankara, Çankaya'dan buraya geliyorum. Çukurlardan geçilmiyor. İstanbul farklı mı? Hayır aynı. Bizim üçlümüz vardı. Çöp, çukur çamur. Göreve geldiğimizde İstanbul'u öyle almıştık. Şu anda eski Türkiye aynen geri geliyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle

Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği arttırdı.

Elbette hayat pahalılığı sadece bizim ülkemizin sorunu değildir. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefinden asla geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefimiz yeni bir kızıl elma olarak görüyoruz.

Asgari ücrette yılbaşında yaptığımız artışlarla bu telafiyi gerçekleştirmiştik. Küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza olabildiği kadar geç yansıtmaya çalıştık.

ENFLASYON ÇIKIŞI

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız.

Kazanmadık yer bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız.

İSTANBUL VE ANKARA'YI HEDEF ALDI

18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü bırakın ülkemize dünyaya maal etmeyecek miyiz? Türkiye genelinde havalimanlarının sayısı 57'ye çıktı. Anlatırsak bunu kalplere gönüllere kazırsak vatandaş da bunlar varmış demeye başlar.

Ankara, Çankaya'dan buraya geliyorum. Çukurlardan geçilmiyor. İstanbul farklı mı? Hayır aynı.

AKP millete hizmet etmek başka gayesi olmayan bir partidir. Partimiz tüm kurul ve teşkilatlarıyla milletinin hizmetindedir.

MİLLET İTTİFAKI AÇIKLAMASI



Milletimiz rahmetli Menderes'ten beri kendi değerlerine sahip çıkarak ülkeye hizmet ederek baş tacı yapıyor.

En şanlı zaferi 15 Temmuz olan bu yeni dönemde Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline geldiğini hepimiz gördük.

Bu seçim öylesine önemlidir ki sokakta birbirini görse selam vermeyecekleri aynı masaya getirmiştir. Altılı. Bunların koordinatörlerinin kim olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesep Macaristan'da da yapıldı.

Uzlaştıkları bir cumhurbaşkanı adayı yok, bir programları da yok

Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yapacağımız her şeyi yıkacakları, bozacaklarıdır.

Yapacakları hiçbir şey büyükşehirlerinden tutunu kendilerine varana kadar ortada yok. Bu zavallılara Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. Bu yüzden çok yopun bir şekilde çalışmamız gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...