Erdoğan'dan elini öpmeyen çocuğa 'tokat' hareketi

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:10

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı açılış töreninde yanına gelen çocuğa, elini öpmeyince tokat attı.

Kameralara yansıyan görüntülere göre etraftakiler tarafından uyarılan çocuk, daha sonra elini öptüğü Erdoğan'dan harçlık aldı.