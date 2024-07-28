Erdoğan'dan elini öpmeyen çocuğa 'tokat' hareketi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmeyen çocuğa yaptığı 'tokat' hareketi gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı açılış töreninde yanına gelen çocuğa, elini öpmeyince tokat attı.
Kameralara yansıyan görüntülere göre etraftakiler tarafından uyarılan çocuk, daha sonra elini öptüğü Erdoğan'dan harçlık aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- Metin Feyzioğlu'nun görevi değişti
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Emeklilik sisteminde değişiklik: Yasa kalkacak mı?
- Erdoğan'dan Özel'e 'belediye borçları' çıkışı
- Başkentin coğrafi işaretli lezzetinde hasat zamanı geldi