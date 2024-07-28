Erdoğan'dan elini öpmeyen çocuğa 'tokat' hareketi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmeyen çocuğa yaptığı 'tokat' hareketi gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:10
Erdoğan'dan elini öpmeyen çocuğa 'tokat' hareketi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı açılış töreninde yanına gelen çocuğa, elini öpmeyince tokat attı. 

Kameralara yansıyan görüntülere göre etraftakiler tarafından uyarılan çocuk, daha sonra elini öptüğü Erdoğan'dan harçlık aldı.


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