Erdoğan’dan ‘Filistin’ mesajları: ‘İsrail'in işgal ve ilhak arayışına…’

Yayınlanma: 01.10.2024 - 20:49

Güncelleme: 01.10.2024 - 20:49

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

“NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi ele aldık. İkili ilişkilerimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye olarak kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için arabuluculuk tesisi için önemli rol oynamaktayız. Bu alanda işbirliğimizi derinleştirmenin, küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz.

Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım, Lübnan'a sıçrayan Ortadoğu yangını, Türkiye-AB ilişkileri başta olacak şekilde güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya'nın AB üyelik sürecine artırarak desteklenmesi beklentimizi paylaştım. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin altını çizdik.

Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı gündemimizin odağında yer aldı. İsrail'in katliamlarıyla ilgili tavrımızı hem BM'de hem de bugün Meclisimizde açık yüreklilikle dile getirdim. İsrail'in işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşlarının asli görevidir. Bir kez daha Gazze'de acil, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması çağrımızı tekrarlıyorum. Lübnan halkının ve hükümetinin bu süreçte yanında olmamız gerekiyor.

Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası teşkilatlarının etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı yineliyoruz.”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise şunları söyledi:

“Ukrayna'nın Rusya saldırısına karşı kendisini koruma hakkı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye her iki tarafla da konuşabilen, bugünün dünyasında nadir birkaç ülkeden bir tanesi. Bu da çok önemli. Ortadoğu'da devam etmekte olan çatışmalar konusunu ele aldık. İsrail'in kendisini savunma ve koruma hakkı olduğunu kabul ederken aynı zamanda İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini düşünüyoruz.

Gazze'den sonra Lübnan'da aynı şeyi görmeye başladık. Finlandiya olarak acil ateşkes çağrısında bulunduk. İki devletli bir çözümden yanayız. Bunu sağlayacak siyasi süreci destekliyoruz. Bu iki savaş hem Filistin'de hem Lübnan'da yaşananlar belki de barışla sonuçlanacak ama henüz bu noktadan çok uzaktayız diyebilirim. Finlandiya olarak her türlü terörizmi kınıyoruz, lanetliyoruz.

Batı ile Doğu arasında bir köprü gerçekten Türkiye. Çok kutuplu dünyada Türkiye'nin rolü her zamankinden daha önemli diye düşünüyorum.”