Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığı'na Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığı'nda Ticaret Başmüfettişliği'ne ticaret müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliği'ne ise Cevdet Bozkurt atandı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğü'ne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğü'ne Burak Çelebi Karagöz getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması