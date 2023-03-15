Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:02

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığı'na Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığı'nda Ticaret Başmüfettişliği'ne ticaret müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliği'ne ise Cevdet Bozkurt atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğü'ne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğü'ne Burak Çelebi Karagöz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.







