Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda görevden alma ve atama: Merve Kavakcı da aralarında

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 07:22

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 07:29

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

Aynı kararla Süleyman Gökçe de Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek TBMM'ye giren ve yemin törenine o dönem 'yasak' olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma başlatılarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakcı, 3 Temmuz 2017'de tekrar vatandaşlığa alınmıştı. Kavakcı, 25 Kasım 2017'de Kuala Lumpur'a (Malezya) büyükelçi olarak atanmıştı.

KAVAKCI GÜNDEMDE

Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde çevirmen olarak katılmasıyla gündeme gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Dışişleri tercümanı yerine Kavakcı'nın katılmasını eleştirmiş, “hanım kızımız” olarak bahsetmesi nedeniyle AKP'den tepki gelmişti.

Merve Kavakcı'nın kardeşi Ravza Kavakcı da 2018 genel seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili oldu. Revza Kavakcı, İBB AK Parti yönetimindeyken Metro A.Ş.'de işe girmesi ve İBB'den burs alarak ABD'de doktora yapması ile gündeme gelmişti.

Diğer görevden alma ve atama kararları ise şöyle:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atandı.

Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Gültekin ve Mehmet Fatih Koşan getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de Rifat Silov getirildi.