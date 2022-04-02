Erdoğan'dan gençlere 'tavsiye vermişti': CHP'li Karabat bütçeyi çıkardı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda gençlere "dünyayı gezin" tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan, "Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yurt dışına gidebilmek için gerekli olan en düşük bütçeyi hesaplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ihtiyaçları sıraladı.

Karabat'ın yurt dışında gezmek için paylaştığı bütçe şu şekilde:

Pasaport defteri 225 TL

10 yıllık pasaport 1.478 TL

Schengen vizesi 80 Euro, vize başvuru ücreti 400 TL

Yurtdışı çıkış harcı 150 TL

Avrupa’ya ortalama gidiş-dönüş uçak 4.000 TL

3 günlük ucuz otel 150 Euro

Cep harçlığı 150 Euro

Toplam: 12 bin 300 TL

Gençler hazır mısınız?



-Pasaport defteri 225 TL

-10 yıllık pasaport 1.478 TL

-Schengen vizesi 80 Euro, vize başvuru ücreti 400 TL

-Yurtdışı çıkış harcı 150 TL

-Avrupa’ya ortalama gidiş-dönüş uçak 4.000 TL

-3 günlük ucuz otel 150 Euro

-Cep harçlığı 150 Euro



TOPLAM: 12.300 TL — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 1, 2022



