Erdoğan'dan gençlere 'tavsiye vermişti': CHP'li Karabat bütçeyi çıkardı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere, 'dünyayı gezin' tavsiyesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yurt dışına çıkmak için gereken en düşük bütçeyi hesapladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda gençlere "dünyayı gezin" tavsiyesinde bulundu.
Erdoğan, "Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yurt dışına gidebilmek için gerekli olan en düşük bütçeyi hesaplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ihtiyaçları sıraladı.
Karabat'ın yurt dışında gezmek için paylaştığı bütçe şu şekilde:
- Pasaport defteri 225 TL
- 10 yıllık pasaport 1.478 TL
- Schengen vizesi 80 Euro, vize başvuru ücreti 400 TL
- Yurtdışı çıkış harcı 150 TL
- Avrupa’ya ortalama gidiş-dönüş uçak 4.000 TL
- 3 günlük ucuz otel 150 Euro
- Cep harçlığı 150 Euro
- Toplam: 12 bin 300 TL
Gençler hazır mısınız?— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 1, 2022
-Pasaport defteri 225 TL
-10 yıllık pasaport 1.478 TL
-Schengen vizesi 80 Euro, vize başvuru ücreti 400 TL
-Yurtdışı çıkış harcı 150 TL
-Avrupa’ya ortalama gidiş-dönüş uçak 4.000 TL
-3 günlük ucuz otel 150 Euro
-Cep harçlığı 150 Euro
TOPLAM: 12.300 TL
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