Erdoğan'dan Hizbullahçıya af!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı.
Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.
Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.
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