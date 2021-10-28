Erdoğan’dan ikinci ‘siyasi cinayetler’ dilekçesi

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:40

Erdoğan, siyasi cinayetler polemiği sonrası avukatı aracılığıyla ikinci kez yargıya başvurdu. Erdoğan, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için işlemlerin ivediyle yerine getirilmesi talep etti.

Dilekçede, "Kemal Kılıçdaroğlu bahsi geçen dilekçesinde siyasi cinayet iddialarının Cumhurbaşkanımızın bir kısım beyanlarına dayandığını iddia etmiş, bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın 15 Aralık 2018, 26 Mayıs 2021 ve 7 Ekim 2021 tarihli konuşmalarına değindikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmalardaki niyet ve yaklaşımlarına dair beyanlarının alınmasına müteakip kendisinin de gerekli beyan ve değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak sunacağını ifade etmiştir" denildi.

Ayrıca dilekçede, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatını haiz olması hasebiyle ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi de sayılmaktadır. Dolayısıyla bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri herhangi bir şart ileri sürmeksizin yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle 15 Ekim 2021 tarihli dilekçesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmek için ileri sürdüğü koşulların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır" denildi.



