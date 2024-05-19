Erdoğan'dan İran'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 21:08
Erdoğan'dan İran'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı Reisi için açıklama yaptı.

Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."


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