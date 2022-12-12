Erdoğan'dan 'Isabella' şarkısını söyleyen Fevzi Kaan Türker'e diyetisyen önerisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylediği 'Isabella' şarkısıyla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker'e diyetisyen önerisinde bulundu. Erdoğan, "Senin kilo vermen lazım ya, annesi bir diyetisyene tabi tut ya" dedi.
Samsun'da 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen organizasyonla gençlerle de buluştu. Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında fenomen Fevzi Kaan Türker, sahneye çıktı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, 'Isabella' şarkısını bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi.
Erdoğan da eliyle tempo tutarak şarkıya eşlik etti. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada gündem oldu.
"SENİN KİLO VERMEN LAZIM YA"
Fenomen Fevzi Kaan Türker'in Erdoğan ile olan sohbeti ise dikkat çekti. Erdoğan, Fevzi'nin canlı performansını dinledikten sonra sahneye davet etti. Fevzinin annesiyle birlikte sahneye gelmesi üzerine Erdoğan, Fevzi'nin yanaklarından öperek "Senin kilo vermen lazım ya, annesi bir diyetisyene tabi tut ya" dedi.
Fevzi'nin annesi ise "Ama yemek yemeyi de çok seviyor" yanıtını verdi.
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