Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' yanıtı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 16:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" sözlerine verdiği yanıtta, "Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse, eğer gelirse, Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal, sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye, İYİ Parti'ye devlet teslim edilir mi?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Eğitimde 26 okulu, 2 pansiyonu, 50 yataklı öğretmen evini, spor salonunu bugün hizmete açıyoruz. 440 yataklı yeni hastaneyi, Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı ilave binasını, Kozluk'ta aile hekimliği sağlıklı yaşam merkezini, Hasankeyf'te 25 yataklı hastaneyi resmen bugün açıyoruz.

Huzur ve güven iklimine kavuşan Batman'ın hızlı yükselişini takdirle izliyoruz. 20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı, bugün nasıl bir Batman var. Bilin ki daha da iyi olacak.

'TEK PARTİ DÖNEMİ' AÇIKLAMASI

Batman yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş, kayıplar vermiş bir şehirdir. Karşımıza hep tek parti döneminin millete ve değerlere düşman faşizminin ayak izleri çıkmaktadır. Bu topraklarda bin yıldır kardeşçe yaşayan insanlar olarak her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk.

"OHAL'İ BİZ KALDIRDIK"

Ne zamanki ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti o vakit hep birlikte sıkıntı yaşamaya başladık. Kaynaklarımızı tek parti faşizmi yok etmeye çalıştı. Ülkenin başına bir felaket gibi çöken bu zihniyete karşı milletin safında yer alanlar çeşitli bahanelerle, darbelerle susturuldu. Menderes'ten itibaren sandık zaferleri darbe duvarına çarptı. Uzunca bir süre bölge insanını sefalete, yokluğa mahkum edecek ihmaller yaşandı. Hükümete geldiğimizde böyle bir Türkiye, böyle bir bölge fotoğrafı ile karşı karşıyaydık. Hemen kolları sıvadık. İlk iş insanların zihin dünyalarında baskıyla özdeşleşmiş olan OHAL'i biz kaldırdık. Ardından en büyük yatırım seferberliğini başlattık. Kamu altyapıları ile donattık.

KANDİL AÇIKLAMASI