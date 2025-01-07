Erdoğan'dan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.

Erdoğan'dan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
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ANKA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 00:16

Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek getirildi.

Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.


Etiketler: #Resmi Gazete #Erdoğan #Atama

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