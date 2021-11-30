Erdoğan'dan MGK Bildirisi açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında muhalefet tarafından "hükümeti övdüğü" iddiasıyla eleştirilen MGK Bildirisi hakkında "MGK bu işlerin en hassas noktada görüşüleceği yerdir. Türkiye eski Türkiye değildir" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 5 gün önce toplanan MGK'nin yayımladığı bildiride, "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
CHP'DEN ELEŞTİRİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda MGK Bildirisi'ni “Cumhurbaşkanı diyor ki: ‘Bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz.’ Üstelik Milli Güvenlik Kurulu da işi gücü bırakmış ekonomimize övgüler düzdükten sonra ‘Bu konudaki saldırılara karşı da duyarlıyız’ falan filan diye açıklama yapmış. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu denecek cinsten beyanlarda bulunmuş. MGK asli işine bakarsa iyi olur. Hükümeti övmek, muhalefete uyarı yapmak MGK’nın işi değildir" sözleriyle eleştirmişti.
"BU İŞLERİN EN HASSAS NOKTADA GÖRÜŞÜLECEĞİ YERDİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında MGK Bildirisi hakkında konuştu.
Erdoğan, "MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. MGK bu işlerin en hassas noktada görüşüleceği yerdir. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Tehditler karşısında gerekli güce sahip olduğumuzu MGK'da da yeti ettik" dedi.
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