Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Bu kez sözünü tutacak mı?

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:37

Saray'da bulunan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şûrası'nda konuşan Erdoğan, "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç atamalar, özlük hakları, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar" dedi.

Erdoğan, Öğretmen Meslek Kanunu'na işaret ederek, getirilecek yenilikleri de sıraladı. Erdoğan ayrıca profesörlere de çağrıda bulunarak orta öğretimde müdür olarak görev almalarını istedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Gerek çevrimiçi toplantılar, gerekse çalıştaylar vasıtasıyla önerilerini paylaşanlara buradan şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar 19 kez düzenlenen şura milli eğitimimiz, eğitim camiamız açısında hasletten faydalı, verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı mecra olmuştur. Eğitimde fırsat eşitliği ana teması altında toplanan 20'nci Eğitim Şurası'nda yol haritası niteliğinde kararların alınacağı bir toplantı olacaktır.

Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken, biz 24 Kasım'da bir müjdemizi daha paylaştık. Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu kısa sürede Meclis'e sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez meslek kanuna kavuşacaklar. Yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacak.

10 yılını tamamlayan öğretmenlere 'uzman öğretmenlik' tanımını getiriyoruz. Böylece hem derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yılını tamamlayıp sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler ise 'başöğretmen' olacaktır. Bu öğretmenlere de ilave derecek ve 2000 bin lira ek vereceğiz. Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Lisans üstü eğitimler için de teşvikler vereceğiz. Ek göstergelerini de 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç atamalar, özlük hakları, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar."