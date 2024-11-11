Erdoğan'dan Riyad'da 'Esad' hamlesi: Aynı karede yer aldı ama dinlemedi
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan'da bulunan liderler 'aile fotoğrafı' esnasında bir araya geldi. Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad bir kez daha aynı karede yer aldı. Esad'ın ortak zirvede konuşma yaptığı sırada ise Erdoğan'ın salondan yer almaması dikkat çekti.
İsrail’in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) -Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir kez daha aynı fotoğraf karesinde yer aldı.
ESAD KONUŞURKEN SALONDA YER ALMADI
Zirvede Suriye Devlet Başkanı Esad'ın konuşma yaptığı sırada Erdoğan'ın salonda yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Erdoğan'ın Esad konuşurken salondan ayrılması dış basında da gündem oldu.
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