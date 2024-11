Riyad'da tarihi fotoğraf: Erdoğan ve Esad aynı karede

Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:27

Güncelleme: 12.11.2024 - 00:21

İsrail’in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) -Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet başkanı Beşar Esad aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

ERDOĞAN'I PRENS SELMAN KARŞILADI

Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, zirvenin düzenlendiği otele girişinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

Toplantıya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad'ın aynı karede görüntülendiği liderlerin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından, Kuran okunmasıyla zirve başladı.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, zirvenin İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının gölgesinde gerçekleştirildiğine işaret ederek, İsrail'in saldırılarını kesin bir şekilde reddettiklerini belirtti.

Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine vurgu yapan Bin Selman, iki devletli çözüm lehinde daha fazla ülkenin desteğini seferber ettiklerini ifade etti.

Filistin yönetiminin rolünün azaltılmasını reddettiklerini belirten Bin Selman, UNRWA'nın bölgede görevini yerine getirmesinin engellenmesinden üzüntü duyduklarını kaydetti.

Bin Selman, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları ve ülkenin güvenliğini tehdit etmelerini kınadıklarını söyledi.

Erdoğan, cumartesi günü New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu söylemişti.

İki ülke Suriye ihtilafının başlamasının ardından 2011'de resmî olarak bütün ilişkilerini kopardı.

Cumhurbaşkanı, gazetecilere açıklamasında, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla Beşar Esad ile görüşmek istedik. Şimdi karşı tarafın cevabını bekliyoruz" demişti.

'KESİNLİKLE GÖRÜŞMEM DEMİŞTİ'

Daha önce Esad ile kesinlikle görüşmeyeceğini dile getiren Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden kurabilmek amacıyla Suriye lideriyle görüşebileceğini belirtmişti.

Erdoğan, Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir adım attığı anda karşılık vereceklerini belirterek, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan Esad'a her an davet yapılabileceğini belirterek, "Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" ifadelerini kullanmıştı.