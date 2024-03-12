Erdoğan'dan 'sapkın akım' çıkışı: 'Çabalarını boşa çıkaracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:14
Erdoğan'dan 'sapkın akım' çıkışı: 'Çabalarını boşa çıkaracağız'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuştu.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha çok mücadele etmeliyiz.

Gençlerimizi internet mecralarındaki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Son dönemde iyice hırs kazanan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların tesiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız."


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