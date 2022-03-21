Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi

21 Mart 2022 Pazartesi, 14:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Forum Metaverse toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Bugün 21 Mart, biliyorsunuz Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk, baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Nevruz geleneği, milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum.

Burada dijital teknolojilerin yeni safhası diyebileceğimiz metaverse hakkında konuşmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk, bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnsanlık tarihinde dünyanın tamamında bu kadar çok bireyi içine alan değişimlerin bu kadar kısa sürede gerçekleştiği bir dönem herhalde yoktur. Biz, tarlada sabandan, elektronik donanımlı traktörlere, siyah beyaz televizyondan, internetin sunduğu sınırsız alternatiflere, ıslıkla seslenmeden sosyal medya emojilerine geçişe uzanan baş döndürücü devrime şahitlik ettik.

"ASIL HEDEFİMİZ..."

Torunlarımız konuya hakimiyetleri ile bizim kavrayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar. Toplantımızın konusu olan metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızın çocuklarının hayat biçimlerinin birer parçası olacak. Metaverse, Web 3.0 denen çok daha kuşatıcı bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan sadece biri. Tüm dünyanın kullanılabileceği içerikler üretilmesini sağlamak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise bu üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen öncelikle kendi evlatlarımıza sahip çıkmak.

AK Parti, 20 yıllık iktidarı döneminde sadece okul ve hastane binası, sadece yol, tünel, köprü, sadece baraj, sadece spor tesisi inşa etmekle kalmamıştır, yatırımlarla en büyük atılımları gerçekleştirdiğimiz alanların başında gelen iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık.

Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler dönüp onları yeterince dinlemediklerinin muhasebesini yapmalı. Kuşak farkı bahanesiyle yeni nesilleri anlamaktan kaçınarak bu ülkeyi dünyanın yeni düzeninde söz sahibi olacak konuma getiremeyiz. Önümüzde doğru tespitlerle elde edilmiş çok sayıda başarılı örnekler var. Çocuklarımızın dünyasına dijital teknoloji imkanlarını kullanarak kendi kahramanlarımızı sokarak kendi kültür iklimini oluşturabiliyoruz. Metaverse, bize dijital kültür konusuna daha çok odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor"