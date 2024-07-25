Erdoğan’dan Tanju Özcan’a dava: ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tazminat davası açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:44
Erdoğan’dan Tanju Özcan’a dava: ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tazminat davası açtı.

Söz konusu durumu Özcan, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: 

“Sn Erdoğan’a Türkiye-Hollanda milli maçına gitme, “Bastığın yerde ot bitmiyor” şeklinde paylaşım yaptım diye, beyefendi 250 bin TL tazminat istemiyle dava açmış! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tazminat alayım diye x paylaşımları takip eder olmuş! Kendilerine önerim x paylaşımları yerine ekonomiyi takip edip ülkemizde geçinemeyenlerin sorunlarına odaklanmasıdır! Ayrıca maç ile ilgili de haklı çıktım maalesef! Bence bırakın stadı, TV’den bile milli maç izlemeyin,uğursuz geliyorsunuz”


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