Erdoğan’dan Tanju Özcan’a dava: ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tazminat davası açtı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tazminat davası açtı.
Söz konusu durumu Özcan, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
“Sn Erdoğan’a Türkiye-Hollanda milli maçına gitme, “Bastığın yerde ot bitmiyor” şeklinde paylaşım yaptım diye, beyefendi 250 bin TL tazminat istemiyle dava açmış! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tazminat alayım diye x paylaşımları takip eder olmuş! Kendilerine önerim x paylaşımları yerine ekonomiyi takip edip ülkemizde geçinemeyenlerin sorunlarına odaklanmasıdır! Ayrıca maç ile ilgili de haklı çıktım maalesef! Bence bırakın stadı, TV’den bile milli maç izlemeyin,uğursuz geliyorsunuz”
Sn Erdoğan’a Türkiye-Hollanda milli maçına gitme, “Bastığın yerde ot bitmiyor” şeklinde paylaşım yaptım diye, beyefendi 250 bin TL tazminat istemiyle dava açmış! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tazminat alayım diye x paylaşımları takip eder olmuş! Kendilerine önerim x paylaşımları…— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 25, 2024
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