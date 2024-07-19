BMW'nin kapısı parmak kopardı! Marka 'Kapıda sorun yok' dedi: Milyon dolarlık tazminat davası...

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:26

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:26

Yurtdışında yaşana bir BMW X5 sahibi neredeyse sekiz yıldır BMW ile yasal bir mücadele içindeydi.

2013 model X5 sahibi, Alman otomobil üreticisine karşı açtığı davayı kazanarak galip geldi 1,9 milyon dolar tazminat almaya hak kazandı.

Serbest çalışan bir yazılım mühendisi olan Godwin Boateng isimli şahıs SUV'unun yumuşak kapanması gereken kapısının başparmağının ucunu kopardığını iddia etti.

Temmuz 2016'da New York'lu Godwin Boateng, kapı yaklaşık bir adım açıkken sağ elini sürücü kapısı kolonuna dayamıştı. Kapı daha sonra başparmağının üzerine kapandı ve cerrahlar başparmağı tekrar yerine dikemedi. Boateng, serbest çalışan bir yazılım mühendisi olarak yılda 250 bin dolar gelir kaybedeceğini iddia ederek BMW'ye 3 milyon dolarlık dava açtı.

BMW: KAPIDA SORUN YOK!

BMW, Boateng'in X5'ini incelemiş ve yumuşak kapanan kapılarda herhangi bir sorun olmadığı sonucuna varmıştır. Şirket, kullanım kılavuzunda kapılarla ilgili uyarıların yer aldığını belirtiken rahatsız edici “davacının çocukluğundan beri kapı kapanırken kapı ile çerçevesi arasına parmağını veya vücudunun bir parçasını koymaması gerektiğini anladığını” şeklindeki ifadeler kullandı.

Dava mahkemeye taşındı ve jüri Boateng'e 1.9 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. BMW kusurlu kapılara sahip olmaktan suçlu bulunmamış olsa da jüri yine de Boateng'in başparmağının yaralanmasından %100 BMW'nin sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Davada Boateng, BMW'nin yumuşak kapanan kapılarının, pencere ile çerçeve arasında bir nesne olup olmadığını algılamak için sensörler kullanan pencerelere kıyasla tehlikeli olduğunu savundu. Ayrıca BMW'nin en azından 2002'den beri yumuşak kapanan kapılarıyla ilgili potansiyel güvenlik sorunlarının farkında olduğunu iddia etti.

'YUMUŞAK ŞEKİLDE KOPARMADI'

Dava, Boateng'in başparmağındaki yaralanmanın grafik bir tanımını içeriyor ve kapının “Boateng'in sağ başparmağının etini, sinirlerini, kan damarlarını, tendonlarını, kas sistemini ve kemik yapısını yumuşak bir şekilde koparmadığını” belirtiyor.

Kararın ardından BMW, araçta ya da yumuşak kapanan kapılarında kusurlu bir şey olmadığı konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Bunun gelecekte kullanıcı güvenliğine vurgu yapan tasarım değişikliklerine dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz.