Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret etmişti: Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle cezaevine atılmasına itiraz ederek ziyarete giden hukukçu Hüseyin Hatemi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret etmişti: Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:02

Hukukçu Hüseyin Hatemi gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hatemi ''Sahte diploma diye bir şey yok:1992de denklik yokmuş denklik talebi Yöke gönderildiği için herhalde hak kaybı olmaması için yatay geçiş yapılmış nitekim 1993de  denklik kararı verilmiş verilen notlarda da bir usulsüzlük iddiası yok'' dedi. 

Hatemi'nin açıklaması şöyle: 

''Sahte diploma diye bir şey yok: 1992'de denklik yokmuş denklik talebi YÖK'e gönderildiği için herhalde hak kaybı olmaması için yatay geçiş yapılmış nitekim 1993de  denklik kararı verilmiş verilen notlarda da bir usulsüzlük iddiası yok, yatay geçiş de sonradan  denklik verildiği için düzelmiş hukukun vereceği cevap budur Aksini söyleyemem 28 Şubat'tan sonra da 'minareler süngü ...şiiri' dolayısıyla verilen karara itiraz etmiş ve o devrin İmamoğlu'sunu cezaevinde ziyarete gitmiştim bu devrin İmamoğlu'su için kıstas mı değiştirmeliyim?''

ERDOĞAN'I CEZAEVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1999 yılında 'minareler süngü kubbeler miğfer' şiirini okuduğu için cezaevine girmişti. Hüseyin Hatemi o dönemde Erdoğan için alınan karara itiraz eden ve cezaevinde ziyarette bulunan isimlerden biriydi. 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #diploma
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