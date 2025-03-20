Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret etmişti: Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:02

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:07

Hukukçu Hüseyin Hatemi gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hatemi ''Sahte diploma diye bir şey yok:1992de denklik yokmuş denklik talebi Yöke gönderildiği için herhalde hak kaybı olmaması için yatay geçiş yapılmış nitekim 1993de denklik kararı verilmiş verilen notlarda da bir usulsüzlük iddiası yok'' dedi.

Hatemi'nin açıklaması şöyle:

''Sahte diploma diye bir şey yok: 1992'de denklik yokmuş denklik talebi YÖK'e gönderildiği için herhalde hak kaybı olmaması için yatay geçiş yapılmış nitekim 1993de denklik kararı verilmiş verilen notlarda da bir usulsüzlük iddiası yok, yatay geçiş de sonradan denklik verildiği için düzelmiş hukukun vereceği cevap budur Aksini söyleyemem 28 Şubat'tan sonra da 'minareler süngü ...şiiri' dolayısıyla verilen karara itiraz etmiş ve o devrin İmamoğlu'sunu cezaevinde ziyarete gitmiştim bu devrin İmamoğlu'su için kıstas mı değiştirmeliyim?''

Sahte diploma diye bir şey yok:1992de denklik yokmuş denklik talebi Yöke gönderildiği için herhalde hak kaybı olmaması için yatay geçiş yapılmış nitekim 1993de denklik kararı verilmiş verilen notlarda da bir usulsüzlük iddiası yok,yatay geçiş de sonradan denklik verildiği için… https://t.co/hUZxn5yP5k — Hüseyin Hatemi (@Elifhevav) March 20, 2025

ERDOĞAN'I CEZAEVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1999 yılında 'minareler süngü kubbeler miğfer' şiirini okuduğu için cezaevine girmişti. Hüseyin Hatemi o dönemde Erdoğan için alınan karara itiraz eden ve cezaevinde ziyarette bulunan isimlerden biriydi.