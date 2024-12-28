Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Babacan görüşmesi: 'Nureddin Nebati arıyor'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 19:15

Güncelleme: 28.12.2024 - 19:18

Erdoğan'ın sesini taklit ederek sosyal medyada ün kazanan fenomen Muhammed Nur Nahya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

İkili bir video çekerek, ekonomiye dair esprili eleştirilerde bulundu.

Videoyu, "Anla artık Ali" notuyla paylaşan Nahya'nın açıklaması şu şekilde:

"Arkadaşlar tek amacım siyaset ortamı mizahi bir dille ele alıp bizlere tebessüm ettirmek. Bütün siyasilere aynı şekilde yaklaşmamın sebebi de bu, dengede olsun ki izleyen herkes mutlu olsun. Sayın Ali Babacan’a nazik davetleri, mizaha olan hoşgörüsü ve video isteğimi kırmayıp bu içerikte birlikte yer aldığımız için teşekkürlerimi sunuyorum."

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fenomen Muhammed Nur Nahya, taklidini yaparak ünlendiği Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.